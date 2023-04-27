Россияне стали реже покупать украшения

Sokolov: в первом квартале 2023-го продажи ювелирных изделий в РФ упали на 8% год к году

По итогам первого квартала 2023 года в России было продано на восемь процентов меньше украшений, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического центра Sokolov.

Общий оборот ювелиров за данный период составил 80 миллиардов рублей. При снижении продаж средний чек вырос на 8,7 процента, до 7371 рубля.

Участники рынка объясняют падение спроса рядом факторов, в частности, эффектом высокой базы прошлого года. В первом квартале 2022 года с обострением геополитического кризиса россияне стали чаще покупать золотые украшения — спрос резко вырос на фоне увеличения биржевой стоимости драгоценного металла, отметила руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

Кроме того, негативно на рынок повлиял уход популярных западных брендов из страны. В прошлом году на них приходилось около 10 процентов продаж.

По итогам 2022 года российский рынок ювелирной розницы сократился на девять процентов в годовом выражении. Снижение трат объясняется ростом стоимости ювелирных изделий: они подорожали на 14,2 процента в декабре 2022-го по сравнению с тем же периодом годом ранее.