Саудовский клуб предложил Месси контракт на 1,2 миллиарда евро

Foot Mercato: саудовский «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на 1,2 миллиарда евро

Саудовский «Аль-Хиляль» предложил аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси рекордный контракт. Об этом стало известно Foot Mercato.

Клуб предложил футболисту двухлетний контракт, по которому он получит в общей сложности 1,2 миллиарда евро. Отмечается, что агент игрока, его отец Хорхе Месси, согласился на условия соглашения. Однако окончательное решение о трансфере остается за самим спортсменом.

Ранее сообщалось об интересе к возвращению Месси со стороны «Барселоны». Однако, по информации Mundo Deportivo, каталонская команда все еще не направила форварду официальное предложение.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.