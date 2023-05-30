Среда обитания
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06:30, 30 мая 2023Среда обитания

Назван экологичный способ защиты от насекомых

Эколог Леванова предложила защищаться от насекомых с помощью мяты

Фото: Christin Hume / Unsplash

Сложно сказать, насколько безопасны могут быть репелленты, стоящие на полках в магазинах. Экологичной и безвредной альтернативой им могут стать натуральные масла, например, эвкалипта и гвоздики, а также сушеные ромашка и мята. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Я не встречала готовые репелленты, упаковку, от которых можно сдать на переработку, — сказала Леванова. — Насколько они безопасны, я не могу ответить. Все они разного состава и повезло, если производитель его вообще указывает. Главное смотреть рекомендации по возрасту и то, что предназначено для взрослых, не использовать для детей».

В случае, если человек не страдает от аллергии, для защиты от насекомых можно использовать натуральные масла, например, эвкалиптовое, гвоздичное, лавандовое. Они, по словам Левановой, отлично отпугивают насекомых. Также дома можно разложить сушеные ромашку и мяту.

«Еще одна альтернатива репеллентам — это современные девайсы: ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки. Но лучший способ борьбы с комарами в доме — не пускать их. Использовать специальные противомоскитные сетки, а еще лучше бризер», — предложила эколог.

Ранее сообщалось, что омские хирурги извлекли из тела пациентки огромного 15-сантиметрового червя, который вырос у нее под кожей после укуса комара. У пациентки диагностировали дирофиляриоз — заболевание, вызванное присутствием в организме паразитических червей.

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    Наталия Белова
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