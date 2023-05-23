Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 23 мая 2023Россия

Огромный червь вырос под кожей у россиянки после укуса комара

Омские хирурги извлекли из тела женщины 15-сантиметрового паразита

Фото: Pepperiko / Shutterstock / Fotodom

Омские хирурги извлекли из тела пациентки огромного 15-сантиметрового червя, который вырос у нее под кожей после укуса комара. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России в Telegram.

Россиянка обратилась к медикам с жалобами на тянущие боли и уплотнение в боку. Поначалу женщина не обращала на него внимание, но затем уплотнение увеличилось, покраснело и стало вызывать дискомфортные ощущения.

«Мы предположили, что это атерома, простыми словами — жировик. Пошли на эту операцию, чтобы вскрыть нагноившуюся атерому, но в результате увидели паразита длиной примерно 15 сантиметров», — рассказала заведующая отделением амбулаторной хирургии.

У пациентки диагностировали дирофиляриоз — заболевание, вызванное присутствием в организме паразитических червей. Инфицирование человека происходит через укусы комаров, зараженных личинками дирофилярий. При укусе насекомое откладывает личинку, которая через какое-то время вырастает во взрослую особь. Избавиться от такого паразита возможно только хирургическим путем.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи извлекли из щеки мужчины 11-сантиметрового червя, с которым он прожил несколько месяцев. Паразита сняли на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Певица Ирина Дубцова назвала причину резкого набора веса
Поимка ФСБ украинского шпиона с документами на гранатомет попала на видео
В ЕС начали подготовку украинских пилотов для истребителей F-16
Огромный червь вырос под кожей у россиянки после укуса комара
Стали известны подробности об отчислении известной фигуристки из МГУ
В крови водителя разбившегося в Таиланде катера с россиянами нашли наркотики
Сумчатые оказались более развитыми млекопитающими
Травников возглавил управление президента России по противодействию коррупции
Раскрыта средняя продолжительность работы россиян после выхода на пенсию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.