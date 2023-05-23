Огромный червь вырос под кожей у россиянки после укуса комара

Омские хирурги извлекли из тела женщины 15-сантиметрового паразита

Омские хирурги извлекли из тела пациентки огромного 15-сантиметрового червя, который вырос у нее под кожей после укуса комара. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России в Telegram.

Россиянка обратилась к медикам с жалобами на тянущие боли и уплотнение в боку. Поначалу женщина не обращала на него внимание, но затем уплотнение увеличилось, покраснело и стало вызывать дискомфортные ощущения.

«Мы предположили, что это атерома, простыми словами — жировик. Пошли на эту операцию, чтобы вскрыть нагноившуюся атерому, но в результате увидели паразита длиной примерно 15 сантиметров», — рассказала заведующая отделением амбулаторной хирургии.

У пациентки диагностировали дирофиляриоз — заболевание, вызванное присутствием в организме паразитических червей. Инфицирование человека происходит через укусы комаров, зараженных личинками дирофилярий. При укусе насекомое откладывает личинку, которая через какое-то время вырастает во взрослую особь. Избавиться от такого паразита возможно только хирургическим путем.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи извлекли из щеки мужчины 11-сантиметрового червя, с которым он прожил несколько месяцев. Паразита сняли на видео.