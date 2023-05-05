Врачи извлекли из щеки россиянина огромного червя и сняли его на видео

11-сантиметрового червя извлекли из щеки жителя Нижнего Новгорода и сняли на видео

В Нижнем Новгороде врачи извлекли из щеки мужчины 11-сантиметрового червя, с которым он прожил несколько месяцев. Паразита сняли на видео, запись публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах показаны части огромного гельминта, лежащие на дне металлической миски. Извлеченный хирургами червь не подает признаков жизни.

40-летний нижегородец решил обратиться к медикам после того, как на его щеке образовался прыщ. Россиянин объяснил, что полгода назад его укусил комар — поначалу на лице появилась небольшая папула, которая со временем стала расти, вызывая болезненные ощущения.

Мужчине сделали УЗИ, которое показало, что в его щеке развивается гельминт. Нижегородца прооперировали и отпустили домой на третий день после операции.

Это не первый случай заражения паразитами после комариного укуса — ранее сообщалось, что из груди жителя Волгограда вырезали огромного живого червя. Во время отдыха на природе мужчину укусил комар, который занес паразита в его организм. До этого врачи прооперировали жительницу подмосковных Люберец, в щеке которой вырос 12-сантиметровый червь. Предположительно, комар, укусивший женщину, был заражен гельминтозом.

