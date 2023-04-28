Вырезанного из груди россиянина огромного живого червя сняли на видео

15-сантиметрового червя живьем извлекли из груди жителя Волгограда и сняли на видео

15-сантиметрового паразитического червя живьем вырезали из груди жителя Волгограда после того, как он вернулся с отдыха на природе. Соответствующую видеозапись опубликовало V1.RU.

На кадрах видно извлеченного из тела россиянина огромного живого гельминта, извивающегося на окровавленном куске марли. Червь может передвигаться по организму со скоростью до 20 сантиметров в сутки, отмечает издание.

Паразита занес в тело россиянина комар. По словам мужчины, насекомое укусило его, когда он выехал за город на шашлыки. Зуд в месте укуса несколько дней не давал покоя горожанину, после чего он и решил обратиться к врачам.

В Волгоградском медуниверситете изданию пояснили, что в данном случае речь может идти о дирофиляриозе — паразитическом заболевании, переносчиком которого и являются комары. Обычно заболевание встречается у собак, но занесение личинок в организм человека не исключено, добавили в университете.

Ранее из организма жителя Уфы извлекли ленточного червя длиной более метра. Медики пояснили, что паразит попал в организм через поедании зараженного личинками мяса. Капсулы сохранили инвазивность при недостаточной термической обработке, добавили специалисты.