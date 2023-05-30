Батончики Mars изменили ради спасения планеты

Батончики Mars в экологичной бумажной упаковке начали продавать в Великобритании

Шоколадные батончики Mars в экологичной бумажной упаковке начали продавать в тестовом режиме в британских магазинах Tesco. О том, что кондитерское изделие решили изменить ради спасения планеты от глобального потепления, сообщает The Guardian.

Батончики в новой упаковке из перерабатываемой бумаги временно стали продавать в 500 магазинах сети. Сейчас Mars изучает различные виды упаковок и то, насколько целесообразно их использование на практике. Отзывы покупателей будут учтены в следующих тестах. По данным издания, Mars инвестирует сотни миллионов фунтов стерлингов в создание альтернативных типов обертки, чтобы сократить использования первичных пластмасс на четверть, а также увеличить использование переработанного пластика в своей упаковке.

«В случае с батончиками Mars задача состояла в том, чтобы найти правильную бумагу, способную защитить шоколад и гарантировать должный уровень безопасности, качества и целостности продукта», — рассказал эксперт по упаковке из научно-исследовательского центра Mars Wrigley в Великобритании Ричарда Сазерленд-Мура.

Традиционная упаковка Mars состоит из пластика, который не подлежит переработке. Именно снеки считаются едой, для которой сложнее всего использовать не вредящую окружающей среде упаковку.

Ранее сообщалось, что корпорация Nestle собирается потратить до 2030 года не менее миллиарда долларов на спасение кофе от последствий изменения климата. С помощью этих средств компания планирует убедить фермеров-поставщиков использовать более экологичные методы ведения сельского хозяйства.