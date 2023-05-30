Илон Маск посетил Китай впервые за три года

Reuters: Илон Маск встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом

Частный самолет американского миллиардера и основателя компании Tesla Илона Маска приземлился в Пекине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Уточняется, что предприниматель посетил Китай впервые за три года. Источники агентства рассказали, что Маск планирует провести переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР и посетить завод Tesla в Шанхае.

Во время встречи с миллиардером министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна стремиться создать лучшую бизнес-среду для компаний из всех стран, включая Tesla. «Здоровые, стабильные и конструктивные отношения КНР и США выгодны не только двум странам, но и всему миру», — говорится в официальном заявлении ведомства. Министр также подчеркнул, что индустрия производства автомобилей на новых источниках энергии имеет хорошие перспективы развития в Китае.

В свою очередь Илон Маск заявил, что Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. По словам миллиардера, интересы США и Китая «неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы».

Ранее представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что правительство всегда приветствовало визиты представителей бизнеса из разных стран, в том числе и Илона Маска, которые способствуют взаимовыгодному сотрудничеству. «Мы бы хотели, чтобы иностранные инвесторы работали в Китае», — добавила она, отметив, что Китай продвигает открытость своего рынка для внешнего мира.

Китай является вторым по величине рынком сбыта для Tesla после США, а завод в Шанхае — крупнейшим производственным центром компании. Ранее сообщалось, что Tesla планирует увеличить свои производственные мощности по выпуску электромобилей в Китае более чем в два раза. В апреле американский производитель подписал соглашение с администрацией особого района Шанхая Линган о строительстве нового завода Megafactory. На новой площадке будут выпускать не аккумуляторы для автомобилей, а массивные батареи Megapack, способные стабилизировать электрические сети и выступать резервным источником энергии для зданий.