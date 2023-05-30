Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:45, 30 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о пользе окрошки

Диетолог Алексей Кабанов назвал окрошку кладезем витаминов

Фото: TYNZA / Shutterstock / Fotodom

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал окрошку кладезем витаминов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал россиянам о пользе этого популярного летнего холодного супа.

Входящие в состав окрошки овощи насыщены витаминами группы В, С и каротиноидами — предшественниками витамина А. Витамины группы В играют важную роль в обменных процессах, обеспечивают проводимость нервных сигналов. Витамин С — мощный антиоксидант, защищающий от хронического низкоуровневого воспаления. Он также необходим для синтеза белка коллагена — основного строительного материала для кожи и хрящей, объяснил Кабанов.

Витамин С обеспечивает тонус и упругость кожи, нормальную работу опорно-двигательного аппарата. Витамин повышает усвояемость железа, поступающего в организм с пищей

Алексей Кабановдиетолог

Зеленый лук содержит органические соединения серы. Они имеют антиканцерогенное действие: блокируют развитие злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта и молочной железы, продолжил собеседник «Ленты.ру». Редис, как и другие крестоцветные овощи, входит в группу продуктов-антиканцерогенов, способствующих профилактике рака.

В вареном охлажденном картофеле образуется устойчивый крахмал, участвующий в синтезе короткоцепочных жирных кислот, необходимых для формирования иммунитета

Алексей Кабановдиетолог
Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

Овощи богаты клетчаткой, помогающей усвоению питательных веществ и создающей благоприятные условия для образования полезных кишечных микробов. Полифенолы в составе свежих овощей обладают антиоксидантным действием. Они блокируют рост раковых опухолей, борются с хроническим низкоуровневым воспалением, резюмировал Кабанов.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал о роли окрошки в борьбе с лишним весом. Он пояснил, что она помогает утолить голод без переедания.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые развернула группировку гидрометеорологических спутников
    Волкановски бросил вызов Макгрегору
    Обнаружено противоречащее принятой модели поведение струй черных дыр
    Стоимость жилья в России предложили увеличить
    Попавшийся с закладкой наркотиков 18-летний россиянин осужден на восемь лет
    В России изменится размер социальных выплат
    «Рособоронэкспорт» представит подводный беспилотник в Санкт-Петербурге
    В России вдвое увеличат минимальный взнос по ипотеке
    Эндокринолог перечислила пять опасных признаков нездоровья
    Рита Ора пришла на свидание с мужем в прозрачном платье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.