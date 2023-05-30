Звезда «Дома-2» показала ремонт в своей квартире в Турции

Бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь показала ремонт в своей квартире в Турции

Бывшая ведущая и участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала о продвижении ремонта в своей квартире в Турции. Звезда телепередачи показала процесс переделки жилья в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах Пынзарь продемонстрировала кухню с винным шкафом, а также смежную с гостиной столовую с большим телевизором и диваном, оснащенным встроенным подстаканником и небольшим холодильником. После звезда показала детскую, в которой появились пара кроватей, столов и шкафов. Из комнаты ее сыновей можно будет попасть на балкон.

Пынзарь отметила, что ремонт проходит не без проблем. По ее словам, некоторые моменты в интерьере детской придется скорректировать. Кроме того, строители допустили ошибку при поклейке обоев и оформили помещение не в том цвете, который выбрала собственница.

Ранее Пынзарь раскрыла причину покупки квартиры в Турции. По ее словам, приобретение недвижимости является выгодной инвестицией.