Звезда «Дома-2» раскрыла причину покупки квартиры в Турции

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь назвала покупку квартиры в Турции выгодной инвестицией

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь назвала новую квартиру в Турции выгодной инвестицией. Бывшая участница реалити-шоу раскрыла причину покупки недвижимости в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Пынзарь, в первую очередь квартира была куплена для улучшения жилищных условий. Помимо этого, звезда рассматривает недвижимость как удачное вложение средств. «Покупать на стадии котлована и продавать в момент, как комплекс сдан. Мне кажется, это очевидно», — отметила Дарья.

Семья Пынзарь владеет двухэтажной квартирой с семью комнатами. В апреле экс-участница телестройки показала, как продвигается ремонт в новом жилье. Она опубликовала кадры, на которых можно увидеть мраморную лестницу на второй этаж и панорамные окна.

Ранее Пынзарь рассказала, что ремонт квартиры затянулся из-за изготовления мебели на заказ. Звезда телешоу вместе с мужем и детьми должна была переехать в новое жилье до 2023 года.