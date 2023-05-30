Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:37, 30 мая 2023Наука и техника

Хакеры начали атаковать российские компании письмами с вирусами

Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вирусами

Фото: IMAGO / Frank Peters

Хакеры начали рассылать компаниям из России фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением. Исходные коды размещены в открытом доступе, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.

Как уточняется, эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей.

«Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей», — объяснили специалисты.

Чтобы доставить вредоносное ПО в корпоративные сети, злоумышленники выбрали фишинговые письма с приложенными файлами с опасными ярлыками. Их замаскировали под документы с названием «План Рейдеров».

Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали системы фонда «Сколково», в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. Его инфраструктура подверглась атаке в ночь на 29 мая. Как отмечалось, среди опубликованных хакерами файлов не было никаких важных личных данных пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву
    В московской полиции ввели план «Тайфун»
    Над Рублевкой сбили пять беспилотников
    Китай отказал США во встрече министров обороны
    Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве
    Политике Эрдогана при новом сроке президентства предрекли изменения
    Малышева развеяла миф о пользе активированного угля
    Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
    Собянин сообщил об эвакуации в двух домах из-за атаки беспилотников
    Появились кадры уничтожения беспилотника под Москвой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.