Хакеры начали атаковать российские компании письмами с вирусами

Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вирусами

Хакеры начали рассылать компаниям из России фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением. Исходные коды размещены в открытом доступе, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.

Как уточняется, эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей.

«Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей», — объяснили специалисты.

Чтобы доставить вредоносное ПО в корпоративные сети, злоумышленники выбрали фишинговые письма с приложенными файлами с опасными ярлыками. Их замаскировали под документы с названием «План Рейдеров».

Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали системы фонда «Сколково», в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. Его инфраструктура подверглась атаке в ночь на 29 мая. Как отмечалось, среди опубликованных хакерами файлов не было никаких важных личных данных пользователей.