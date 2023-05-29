Хакеры атаковали системы «Сколково»

Хакеры получили частичный доступ к информационным системам «Сколково»

Хакеры атаковали системы фонда «Сколково», в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В пресс-службе фонда заявили, что его инфраструктура подверглась атаке в ночь с 28 на 29 мая. «Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов», — отметили в «Сколково». В организации также добавили, что сейчас ведется активная работа по восстановлению работоспособности ее инфраструктуры.

Впервые о взломе систем «Сколково» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Отмечалось, что среди опубликованных хакерами файлов не было никаких важных личных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка Sneaking Leprechaun за последний год атаковала ради выкупа более 30 организаций из России и Белоруссии. В числе пострадавших оказались фирмы, занимающиеся финансами, логистикой, оказанием медицинских услуг, а также государственные структуры.