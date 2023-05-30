Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:29, 30 мая 2023Наука и техника

В Австралии обнаружено два лекарственных растения с мощным заживляющим действием

CDU: на севере Австралии обнаружили растения с мощным ранозаживляющим действием

Фото: Forest & Kim Starr / Wikimedia

В Университете Чарльза Дарвина (CDU) обнаружили два лекарственных растения, произрастающих на севере Австралии, которые обладают мощным ранозаживляющим, противомикробным и антиоксидантным действием. Результаты двух исследований опубликованы в журналах BMC Complementary Medicine and Therapies и Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology.

Одним из образцов стало растение калофиллум волокнистолистный (Calophyllum inophyllum), из которого выделили наноэмульсию — смесь жидкостей с каплями масла наноразмера. Вторым объектом исследования была тиноспора смилаксовая (Tinospora smilacina), из которой получили водный экстракт листьев.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Анализ показал, что оба растения особо богаты биоактивными соединениями, такими как флавоноиды и жирные кислоты, которые способны эффективно заживлять раны, бороться с патогенными микроорганизмами, а также обладают антиоксидантным действием. Еще с давних времен эти растения активно использовались в традиционной медицине для лечения кожных заболеваний, ран и боли, а также для лечения укусов змей, головных болей, ревматоидного артрита и других воспалительных процессов.

Теперь ученые планируют продолжить изучение образцов и их биоактивных соединений как in vitro, так и in vivo. Открытие позволит использовать эти соединения в фармацевтической и косметической промышленности, включая создание новых противораковых, противовоспалительных препаратов, а также лекарств от заболеваний с множественной лекарственной устойчивостью.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине
    Боец раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки
    Появились кадры подавления беспилотника системой РЭБ в Подмосковье
    Блогерша назвала визуально старящую одежду и разозлила подписчиков
    Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову потребовали признать иноагентом
    Захарова оценила реакцию ЕС на атаки беспилотников в Москве
    Анонсировано совещание Путина с правительством
    Пьяный россиянин избил жену и тещу и взорвал дом
    Главу Татарского НИИ агрохимии и почвоведения задержали по делу о мошенничестве
    Россиянка с детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.