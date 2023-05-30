В Австралии обнаружено два лекарственных растения с мощным заживляющим действием

CDU: на севере Австралии обнаружили растения с мощным ранозаживляющим действием

В Университете Чарльза Дарвина (CDU) обнаружили два лекарственных растения, произрастающих на севере Австралии, которые обладают мощным ранозаживляющим, противомикробным и антиоксидантным действием. Результаты двух исследований опубликованы в журналах BMC Complementary Medicine and Therapies и Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology.

Одним из образцов стало растение калофиллум волокнистолистный (Calophyllum inophyllum), из которого выделили наноэмульсию — смесь жидкостей с каплями масла наноразмера. Вторым объектом исследования была тиноспора смилаксовая (Tinospora smilacina), из которой получили водный экстракт листьев.

Анализ показал, что оба растения особо богаты биоактивными соединениями, такими как флавоноиды и жирные кислоты, которые способны эффективно заживлять раны, бороться с патогенными микроорганизмами, а также обладают антиоксидантным действием. Еще с давних времен эти растения активно использовались в традиционной медицине для лечения кожных заболеваний, ран и боли, а также для лечения укусов змей, головных болей, ревматоидного артрита и других воспалительных процессов.

Теперь ученые планируют продолжить изучение образцов и их биоактивных соединений как in vitro, так и in vivo. Открытие позволит использовать эти соединения в фармацевтической и косметической промышленности, включая создание новых противораковых, противовоспалительных препаратов, а также лекарств от заболеваний с множественной лекарственной устойчивостью.