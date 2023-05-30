Путин порассуждал о контроле Западом Украины после распада СССР

Президент России Путин заявил, что после распада СССР Украиной фактически руководил Запад

После распада СССР Украина фактически оказалась под руководством прозападных деятелей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В основном территорию, которая называется Украиной, с самого начала фактически контролировали люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории анти-России», — пояснил Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия началом специальной военной операции была вынуждена ответить на войну, которую развязал Киев в Донбассе.

Ранее Путин во время проведения церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля заявил, что враг девять лет ведет войну, а Россия пытается ее прекратить с помощью специальной военной операции (СВО).