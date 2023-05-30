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19:01, 30 мая 2023Россия

Путин порассуждал о контроле Западом Украины после распада СССР

Президент России Путин заявил, что после распада СССР Украиной фактически руководил Запад

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

После распада СССР Украина фактически оказалась под руководством прозападных деятелей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В основном территорию, которая называется Украиной, с самого начала фактически контролировали люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории анти-России», — пояснил Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия началом специальной военной операции была вынуждена ответить на войну, которую развязал Киев в Донбассе.

Ранее Путин во время проведения церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля заявил, что враг девять лет ведет войну, а Россия пытается ее прекратить с помощью специальной военной операции (СВО).

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    Никита Абрамов
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