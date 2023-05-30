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04:30, 30 мая 2023Наука и техника

Доказана связь между просмотром соцсетей вечером и нарушением режима сна

Sleep Medicine: поздние сообщения в соцсетях задержали отход ко сну на три часа

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Команда ученых из Университета Дьюка и Йельского университета доказала связь между просмотром соцсетей вечером и нарушением режима сна. Согласно работе, опубликованной в журнале Sleep Medicine, сообщение за час до обычного времени сна задерживает отход ко сну до трех часов.

Предыдущие исследования показали, что синий свет, излучаемый гаджетами, может вызвать проблемы со сном, поскольку он препятствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Теперь удалось выяснить, что на сон могут также влиять непосредственно действия внутри социальной сети.

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Для этого авторы проанализировали 120 миллионов сообщений, сделанных 44 тысячами пользователей Reddit за 15 лет. Как и в других соцсетях, в Reddit можно оставлять комментарии или ссылки на контент и комментировать то, что опубликовали другие.

На основе данных постоянных посетителей сайта специалисты установили нормальное время отхода ко сну, что позволило измерить влияние публикации в социальных сетях перед обычным отходом ко сну.

Результаты выявили, что если пользователь размещал сообщения на сайте примерно за час до обычного времени отхода ко сну, то у него было гораздо больше шансов задержаться еще от одного до трех часов. А если они публиковали сообщения несколько раз перед обычным отходом ко сну, они ложились спать еще позже.

Исследователи предполагают, что это происходит из-за повышения уровня дофамина в процессе ожидания ответа от других пользователей сайта, что мешает расслабиться и заснуть.

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    Елена Апазиди
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