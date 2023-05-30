Шойгу озвучил потери Украины за месяц

Глава Минобороны Шойгу заявил, что ВСУ за май потеряли 16 тысяч военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последний месяц составили 16 тысяч военных. Такие данные озвучил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Помимо этого, за май украинская сторона потеряла 16 самолетов, 466 беспилотников и более 400 танков. Шойгу отчитался об эффективном огневом поражении позиций ВСУ, подчеркнув, что российским военным также удалось уничтожить 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

За апрель, как ранее сообщал Шойгу, ВСУ потеряли более 15 тысяч человек. Тогда министр напомнил, что Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения и достигают успехов, несмотря на военную помощь стран Запада.

Ранее министр обороны заявлял, что против России был задействован потенциал почти всех стран Североатлантического альянса. По мнению Шойгу, Запад оперативно подготовил санкции против России и обеспечил Украину разведданными.