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15:22, 30 мая 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении склада ВСУ в районе Красного в ДНР

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что склад 54-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен в районе населенного пункта Красное в ДНР. На донецком направлении российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины, три авто и одну гаубицу Д-30.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о нанесении группового удара по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Там уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

До этого под Николаевом был уничтожен склад боеприпасов украинской группировки «Херсон». Там же российские войска поразили также шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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    Анастасия Шейкина
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