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13:58, 14 мая 2023Россия

Под Николаевом уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»

ВС РФ уничтожили под Николаевом склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на херсонском направлении в районе Николаева склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон» и более 20 военнослужащих. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, российские войска поразили также шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в районе села Тягинки — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки военные Украины потеряли на херсонском направлении свыше 75 бойцов.

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Илона Палей
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