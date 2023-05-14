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13:32, 14 мая 2023Россия

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны: уничтожено свыше 20 украинских военных на херсонском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За минувшие сутки военные Украины потеряли еще свыше 75 бойцов на херсонском направлении. О потерях ВСУ доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, на этом направлении в ходе огневого поражения были ликвидированы больше 20 солдат ВСУ и 6 автомобилей. Кроме того, была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе города Николаева, как отмечается, разбит склад боеприпасов войск «Херсон». Помимо этого, в районе Тягинки в Херсонской области ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В ночь на воскресенье, 14 мая, российские артиллеристы разбили под Херсоном миномет военных Украины и установку «Акация». Российские военные артиллерийским огнем накрыли позиции ВСУ под Херсоном, тогда же они поразили САУ 2С3 «Акация». В ней был экипаж в составе пяти человек — все они погибли.

В субботу, 13 мая, стало известно, что российские артиллеристы разбили место дислокации теробороны. Ночью российские войска артиллерийским огнем в районе Зеленовки под Херсоном поразили место временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ. В итоге там ликвидировали десять военных и еще шесть автомобилей Украины.

11 мая стало известно, что российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ в окрестностях Херсона. По данным официального представителя Минобороны России, на херсонском направлении были уничтожены до 20 украинских военных.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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