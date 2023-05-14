Российские артиллеристы разбили миномет ВСУ и установку «Акация» под Херсоном

В ночь на воскресенье, 14 мая, российские артиллеристы разбили под Херсоном миномет военных Украины и установку «Акация». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По его данным, российские военные артиллерийским огнем накрыли позиции ВСУ под Херсоном, тогда же они поразили САУ 2С3 «Акация». В ней был экипаж в составе пяти человек — все они погибли. Позднее в районе Токаревки артиллеристы также ликвидировали 120-миллиметровый минометный расчет.

В субботу, 13 мая, стало известно, что российские артиллеристы разбили место дислокации теробороны. Ночью российские войска артиллерийским огнем в районе Зеленовки под Херсоном разбили место временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ. В итоге там ликвидировали десять военных и еще шесть автомобилей Украины.

Кроме того, начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев заявил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил боеприпасом гаубицу М-777 ВСУ производства США. Российские артиллеристы также ударили и уничтожили Д-30 в районе поселка Победа — это произошло в рамках контрбатарейной борьбы.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.