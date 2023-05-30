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02:44, 30 мая 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали количество полученных западных танков

Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил около 60 западных танков

Фото: Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили около 60 западных танков. Количество доставленной техники глава военного ведомства назвал в интервью медиагруппе Funke.

По словам Резникова, «в коалицию по поставкам танков Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Испания, Канада».

«Пока у нас около двух батальонов по 30 танков в каждом, то есть всего около 60», — уточнил министр.

Кроме того, как отметил глава украинского военного ведомства, Франция поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — Challenger, а США -—Abrams.

5 мая сообщалось, что Дания и ФРГ передадут Украине до 80 единиц западных танков Leopard 1, их доставка завершится, как отмечалось, до 1 июня 2023 года. Также подчеркивалось, что боевые машины были сняты с вооружения датской армии и отправлены на хранение еще в 2005 году.

Ранее Резников назвал необходимое количество западных истребителей. По его словам, Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16. Министр подчеркнул, что важным подспорьем для Киева стали бы Eurofighter и шведские Gripen.

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    Марина Совина
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