Политике Эрдогана при новом сроке президентства предрекли изменения

Политолог Тарасов предрек разворот Турции на Восток во время нового срока Эрдогана

Во время нового срока президентства Реджеп Тайип Эрдоган будет закреплять позиции Турции на мировой арене, убежден эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» политолог перечислил основные изменения в политике и экономике страны, которые следует ждать от Эрдогана.

Эрдоган уже объявил, что это столетие республики, что начинается новая эпоха Станислав Тарасов политолог

«В его докладе было четко выражено, что Турция будет закреплять свои позиции в списке мировых держав, будет принимать участие в становлении мирового порядка и так далее. И действительно, в последнее время Эрдоган стал налаживать отношения с соседними странами. В частности, велись переговоры о примирении с [президентом Сирии Башаром] Асадом, с арабскими странами, с Ираном и с дальним зарубежьем. Это позитивный тренд», — сообщил Тарасов.

Политолог рассказал, что изменения ожидаются и во внутренней политике страны.

«Эрдоган хочет принять новую конституцию и внести ряд изменений. Какого характера они будут, сказать сложно. Но очевидно, что Турция укрепляет свои позиции как президентская республика. Поэтому, вероятно, изменения будут касаться технической стороны вопроса, а именно процедур формирования представительных органов власти», — перечислил он.

Экономика Турции

Серьезные же преобразования должны произойти в экономике Турции, отметил собеседник «Ленты.ру».

Турция находится в тяжелейшей экономической ситуации — у нее буквально накануне выборов практически полностью был исчерпан валютный запас в Центробанке Станислав Тарасов политолог

«Сейчас турецкая экономика ориентирована на Запад, на Европу. 75 процентов товарооборота — это Европа. Но Эрдоган предвидит осложнения отношений между Турцией и Западом, поэтому он будет перестраивать экономику на восточное направление. Тем более что у него открывается перспектива вступить в ЕАЭС. Также Турция прорывается в ШОС и хочет вступить в БРИКС. То есть Турция пытается перестроить свою экономику на Восток», — сообщила эксперт.

При этом Тарасов подчеркнул, что восточное направление будет непростым для Турции, потому что многие ниши заняты китайскими производителями.

Но главная задача выполнена — политическая власть сохранилась у партии, которая у власти уже 20 лет. Теперь Турция планирует осуществить рывок вперед — когда он будет и будет ли, сказать сложно, но предпосылки для этого есть Станислав Тарасов политолог

О том, что Эрдоган победил на выборах президента страны, стало известно вечером 28 мая. Уточнялось, что после обработки 99,43 процента от общего количества бюллетеней он набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента голосов.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.