Эрдоган рассказал об итогах переговоров с Путиным

Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным тему обеспечения продовольствием нуждающихся стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с россйиским лидером Владимиром Путиным обсудил тему обеспечения продовольствием нуждающихся стран в рамках зерновой сделки, стороны определили вектор дальнейших усилий для их выполнения. Об этом турецкий глава государства сообщил на заседании правящей в Турции Партии справедливости и развития, сообщает РИА Новости.

«Во время последнего нашего разговора с господином Путиным мы обсудили усилия по отправке беднейшим африканским странам [продовольствия], в частности зерновых», — рассказал Эрдоган.

Звонок между лидерами государств состоялся 29 мая, когда Путин поздравил Эрдогана по телефону в связи с победой на президентских выборах в Турции. Путин тепло поздравил его с переизбранием, а сам Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшую двухстороннюю работу по всей актуальной повестке.