Эрдоган созвонится с Путиным и Байденом

Эрдоган запланировал телефонные разговоры с Путиным и Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с рядом мировых лидеров. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает ТАСС.

Политик уточнил, что Эрдоган созвонится с американским коллегой Джо Байденом 29 мая, а также с российским президентом Владимиром Путиным. «Есть также планы провести телефонные переговоры с Путиным, но точная дата пока не определена. Будут контакты и со многими другими лидерами», — рассказал он.

Ранее источник агентства РИА Новости сообщал, что Эрдоган продолжит вести телефонную дипломатию с Москвой и Киевом. По его словам, политик будет и дальше призывать к прекращению огня, так как тема посредничества Анкары в этом конфликте — его приоритет во внешней политике.