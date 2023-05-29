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10:15, 29 мая 2023Мир

Эрдоган продолжит «телефонную дипломатию» с Москвой и Киевом после победы

Эрдоган продолжит «телефонную дипломатию» с Москвой и Киевом после победы на выборах

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит вести телефонную дипломатию с Москвой и Киевом. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По его словам, политик будет призывать к прекращению огня. «Тема Украины, тема посредничества Турции в этом конфликте — приоритет в нашей внешней политике. Господин президент, пожалуй, единственный мировой лидер, который имеет доверительные отношения, как с лидером России, так и Украины», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика. Путин также указал, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и созданию газового хаба.

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    Виктория Кондратьева
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