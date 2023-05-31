В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила беспилотик

Shot: близ города Грайворон в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила один беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, беспилотник был самолетного типа, его сбили близ города Грайворон. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

В ночь на 31 мая Шебекино подверглось массированному обстрелу со стороны Украины из «Градов». Пострадали четыре человека, двоих из них доставили в больницу. Известно, что в результате атаки полностью сгорел магазин, оказались повреждены школа и два административных здания.

На фоне регулярных обстрелов Шебекино глава региона Вячеслав Гладков заявил, что из приграничных районов — Шебекинского и Грайворонского округов — начнут вывозить детей. Губернатор уточнил, что постарается проводить временно покидающих регион несовершеннолетних.