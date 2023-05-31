Затерроризировавшим жителей поселка загадочным зверем оказался злой кот

The Guardian: в США свирепый кот затерроризировал жителей поселка в штате Флорида

В США жители штата Флорида пострадали в результате нападения загадочного зверя, который оказался свирепым домашним котом. Об этом сообщает The Guardian.

В полиции округа Сувонни сообщили, что двоих пострадавших из поселка Сент-Джонс, которые в разное время занимались спортом на улице, атаковал злой кот. Оба получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Сотрудники управления шерифа установили ловушки, чтобы изловить затерроризировавшего людей одичавшего зверя, но успеха пока не добились. Подразделение по контролю за животными рекомендует местным жителям «остерегаться дикого кота или любого другого животного, которое проявляет признаки бешенства». Поскольку кот до сих пор не пойман, невозможно определить, болен ли он. Заместитель шерифа заявил, что правоохранители надеются поймать животное в ближайшие дни.

В комментариях под сообщением шерифа в соцсети некоторые местные жители выразили обеспокоенность тем, что напуганные люди могут объявить охоту на всех увиденных на улице кошек. Пользователи раскритиковали полицию за то, что к посту не было приложено даже элементарное описание размера или расцветки агрессивного кота.

Ранее сообщалось, что в США жители одного из районов города Перри, штат Айова, пожаловались на агрессивного кролика, который нападает на людей. Патрульные сообщили, что этот кролик буквально затерроризировал округу.

