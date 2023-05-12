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20:49, 12 мая 2023Из жизни

Злой кролик затерроризировал жителей города

KCRG: агрессивный кролик затерроризировал жителей города Перри в штате Айова

Кадр: KCCI

В США жители одного районов города Перри, штат Айова, пожаловались на агрессивного кролика, который нападает на людей. Об этом сообщает KCRG.

Как рассказал один из горожан, он заметил зверька черного цвета около дома и попытался снять его на телефон. Кролик сначала попытался убежать, но потом развернулся и бросился на мужчину. Другой жертвой стала Рамона Растан. «Он подпрыгнул и цапнул меня. Я такая: "Господи, меня только что кролик укусил!"» — рассказала женщина.

После нападения злой кролик перепрыгнул через ограду ее дома, подбежал к машине соседки и долгое время не давал ей выйти. Когда женщина все-таки выбралась из автомобиля, зверек преследовал ее до самого порога. Растан решила обратиться в полицию. Правоохранители выяснили, что ранее то же животное покусало 13-летнего мальчика, живущего через дорогу. Патрульные сказали Растан, что этот кролик буквально затерроризировал округу.

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Родители пострадавшего ребенка решили сделать ему уколы от бешенства. Растан, которая является медицинским работником, посчитала, что это излишняя предосторожность, так как у кролика не было никаких признаков бешенства.

В пятницу, 5 мая, полицейским удалось поймать агрессивное животное. Они отвезли его подальше от города и выпустили. Больше в Перри он не возвращался.

В мае 2022 года сообщалось, что жители британского города Вустер пожаловались на живущего у соседей петуха, который затерроризировал всю улицу. Птица каждый день будила округу громкими криками в четыре часа утра.

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Никита Савин
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