Питомец детей затерроризировал всю улицу криками в четыре утра

Daily Mail: жители британского города пожаловались властям на мешающего спать петуха

Жители британского города Вустер пожаловались на живущего у соседей петуха, который затерроризировал всю улицу громкими криками в четыре часа утра. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители местных властей расследуют заявление в отношении птицы, которую семья завела в качестве питомца для своих маленьких детей. Уставшие соседи заявили, что каждый день в 4 часа утра он будит их пронзительными криками и мешает спать. Они утверждают, что из-за этого их жизнь превратилась в кошмар.

48-летняя учительница Соня Викерс живет недалеко от владельцев птицы. «Уже два месяца мы не можем спать, — рассказала она. — Петух начинает кукарекать в четыре утра, иногда в пять, но это происходит ежедневно. Моя 25-летняя дочь страдает особенно сильно, так как окна ее спальни выходят на ту сторону, где живет петух. Ей пришлось переехать в другую комнату, чтобы спокойнее спать. На прошлой неделе она уезжала на работу, чтобы хоть там немного отдохнуть. Некоторые из нас приходили к соседям и вежливо просили их держать петуха в темном помещении хотя бы до восьми часов утра. Но ничего не изменилось».

Другой местный житель, который работает из дома, заявил, что петух прерывает его созвоны в Zoom с руководителем. «Очень трудно сконцентрироваться и звучать профессионально, когда кажется, что твой офис — на ферме, — пожаловался он. — Мои коллеги начали называть меня "старым МакДональдом", потому что наши утренние совещания постоянно прерываются кукареканьем. Эта семья купила кур в качестве питомцев для своих детей. Не уверен, что они хоть немного представляли, насколько это шумные птицы, но теперь они всех выводят из себя».

Представитель местного совета заявил, что власти рассматривают полученные жалобы. Владелец петуха отказался комментировать ситуацию, но отметил, что семья расстроена. «Дети любят петуха, это их питомец», — подчеркнул он.

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