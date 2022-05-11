Оштрафованная за плохое поведение кошки хозяйка отсудила восемь миллионов рублей

В городе Белвью хозяйку кошки оштрафовали на $125 тысяч за плохое поведение питомицы

Жительница американского города Белвью, штат Вашингтон, отсудила денежную компенсацию в размере 125 тысяч долларов (8,6 миллиона рублей) за то, что ее кошку оштрафовали за плохое поведение. Об этом сообщает Newsweek.

За несколько лет хозяйка кошки по кличке Мишка Анна Даниэли получила штрафы на 30 тысяч долларов (два миллиона рублей), так как ее питомица свободно передвигалась по улицам округа Кинг и якобы терроризировала других животных. Более того, однажды кошку отобрала служба контроля за животными и поместила ее в «кошачью тюрьму».

Даниэли не согласилась со штрафами и подала иск против округа в надежде получить компенсацию. По данным адвоката женщины, к жалобам на Мишку имел отношение сосед, который работает в региональной службе по контролю содержания животных. Защита Даниэли предположила, что мужчине просто не нравилась кошка, и он воспользовался служебным положением, чтобы от нее избавиться. Также адвокат настаивал, что все штрафы должны быть аннулированы, поскольку власти города Белвью не обновили правила содержания домашних кошек.

В итоге спустя три года разбирательств суд принял решение в пользу Даниэли, и теперь она получит 125 тысяч долларов в качестве компенсации.

«Многие законы, касающиеся свободно бродящих кошек, строги и могут привести к тому, что ваша кошка будет конфискована или усыплена местным приютом. Один из них — "закон о поводке", который требует, чтобы кошки оставались в помещении или на поводке, иначе их будут рассматривать как бездомных и заберут в приют, как и собак», — отметили на сайте Wag Labs, американской компании по уходу за домашними животными.

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