Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пара агрессивных чихуахуа затерроризировала местных жителей и их питомцев

Агрессивные чихуахуа напали на полицейскую овчарку и затерроризировали людей

Фото: James Homans / Unsplash

Жители английского города Коршам, графство Уилтшир, пожаловались на пару агрессивных чихуахуа, которые затерроризировали не только их домашних питомцев, но и их самих. Об этом сообщает Daily Mirror.

Представители местного совета получили несколько жалоб от жителей, в каждой из которых говорилось о злых собаках породы чихуахуа. Один инцидент произошел, когда мужчина выгуливал полицейскую овчарку на пенсии. В какой-то момент на горизонте появились две чихуахуа. Животные были без поводка и неожиданно напали на отставную собаку, которая с трудом отбилась от маленьких, но очень агрессивных противников.

Еще один житель города встретился с чихуахуа во время прогулки с двумя 29-килограммовыми собаками. Однако размер животных вновь не смутил агрессивных небольших собак, и они попытались напасть на собратьев.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря

Председатель городского совета Рут Хопкинсон отметила, что хозяин чихуахуа выгуливал их без поводка, поскольку был уверен, что его маленькие питомцы дружелюбны и не причинят никому вреда. Она призвала всех владельцев собак пользоваться поводками и особенно следить за животными вблизи новорожденных пугливых ягнят.

Ранее сообщалось, что кровожадная белка затерроризировала жителей небольшого городка Бакли в валлийском графстве Флинтшир. Она покусала 18 человек за двое суток и была поймана. Десятки жителей города остались с ранами на руках после того, как одна и та же серая белка покусала и исцарапала их.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны допустило штурм блокированных украинских городов
Минобороны заявило о десятке дрейфующих в Черном море украинских мин
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ
Сети фастфуда избавятся от токсичной упаковки
США отказались давить на Украину ради дипломатических договоренностей с Россией
Казанскому стрелку Галявиеву продлили арест на два месяца
Стилистка перечислила идеальную одежду для каждого типа фигуры
Минобороны России сообщило о блокировании Киева и еще четырех городов Украины
Письмо в бутылке из Америки нашли во Франции через 27 лет
Генштаб России раскрыл два варианта спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.