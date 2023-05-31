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12:10, 31 мая 2023Россия

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единая России» в Госдуме.

По словам руководителя фракции Владимира Васильева, Зубарев был надежным товарищем и опытным парламентарием. Он отметил самоотверженную работу депутата на благо избирателей и стремление решать проблемы людей. «Это большая потеря», — заключил Васильев.

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужуре Красноярского края. Он был депутатом Госдумы V, VI, VII и VIII созывов. Также он работал в Законодательном собрании Красноярского края.

23 апреля в возрасте 56 лет умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов. Он скончался после продолжительной болезни. В тот же день стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы — Николая Борцова. Он умер на 78-м году жизни.

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    Алан Босиков
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