Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единая России» в Госдуме.

По словам руководителя фракции Владимира Васильева, Зубарев был надежным товарищем и опытным парламентарием. Он отметил самоотверженную работу депутата на благо избирателей и стремление решать проблемы людей. «Это большая потеря», — заключил Васильев.

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужуре Красноярского края. Он был депутатом Госдумы V, VI, VII и VIII созывов. Также он работал в Законодательном собрании Красноярского края.

23 апреля в возрасте 56 лет умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов. Он скончался после продолжительной болезни. В тот же день стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы — Николая Борцова. Он умер на 78-м году жизни.