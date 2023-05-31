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18:13, 31 мая 2023Из жизни

Популярная закусочная наняла «отпугивателя чаек» в костюме орла

В Великобритании хозяева кафе избавились от агрессивных чаек при помощи человека-орла

Кадр: BBC

В Великобритании хозяева приморской закусочной в графстве Норт-Йоркшир наняли «отпугивателя чаек» в костюме огромного орла. Об этом сообщает Metro.

18-летний Кори Гривесон зарабатывает 200 фунтов стерлингов (примерно 20 тысяч рублей) в день, патрулируя приморский променад города Уитби в образе хищной птицы. С его помощью популярное кафе Mister Chips решило избавить своих клиентов от агрессивных чаек, ворующих у них картошку фри.

Кори рассказал, что чайки стали настоящим наказанием для тех, кто гуляет по набережной с едой. Они подлетают к людям сбоку, бьют их крылом по лицу, а потом хватают пищу. Птицы делают это очень быстро, пугая отдыхающих и доставляя особенный дискомфорт пожилым людям.

Молодому человеку нравится его работа, хотя он утверждает, что теперь мстительные чайки регулярно опорожняются на его машину, припаркованную поблизости. При этом туристы и клиенты Mister Chips довольны нововведением: они спокойно едят картошку и делают фотографии с охраняющим их человеком-орлом Кори.

Я стал чем-то вроде местной знаменитости. Но я просто отпугиваю чаек, когда они подлетают слишком близко: бегу на них и кричу

Кори Гривсонотпугиватель чаек

Алекс Бойд, один из владельцев закусочной, признается, что с каждым годом чайки становятся все большей проблемой. Он пробовал расставлять по периметру фигуры орлов на палках, но чайки быстро понимали, что птицы ненастоящие. Поэтому в итоге владельцы приняли решение принять на работу «отпугивателя чаек».

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Пока что Кори решил проблему с ненасытными птицами, к тому же он с удовольствием общается с посетителями, разговаривая с ними по-птичьи: «Я не говорю на английском, только на орлином», — утверждает паренек.

Ранее сообщалось о работнике турецкого ресторана, который поймал чайку и показал ей язык. Птице не понравилось поведение мужчины, и она вцепилась в его язык клювом.

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    Антонина Черташ
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