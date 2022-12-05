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19:41, 5 декабря 2022Из жизни

Мужчина показал язык пойманной чайке и пожалел об этом

В Турции сотрудник ресторана показал пойманной чайке язык и пожалел об этом

В Турции работник ресторана поймал чайку, показал ей язык и тотчас же об этом пожалел. Инцидент попал на видео, на которое обратили внимание в New York Post.

На кадрах видно, как мужчина в белой рубашке с бейджем и сером фартуке держит в руках чайку и рассматривает ее со всех сторон. Рядом с ним находится подросток, который осторожно гладит птицу. Третий участник действия снимает происходящее на телефон.

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В какой-то момент сотрудник ресторана подносит чайку близко к лицу и показывает ей язык. Птице поведение мужчины не понравилось, и она, недолго думая, вцепилась клювом в его язык. Шокированный ее реакцией, он на мгновение отстранился, а затем поставил чайку на тротуар и удалился под смех очевидцев.

Перед тем как исчезнуть из виду, обиженный турок несколько раз обернулся, чтобы посмотреть на птицу.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамил-Наду мужчина обратился к астрологу после приснившегося ему кошмара с участием змеи и едва не лишился жизни. Пострадавшего успели спасти врачи, которые вовремя зашили его язык.

Евгения Черкасова
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