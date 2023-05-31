Пережившего землетрясение мальчика нашли в тысячах километров от дома

Пережившего землетрясение в Турции мальчика нашли в Нидерландах спустя 3,5 месяца

Мальчика, пережившего землетрясение в Турции, нашли в европейском городе за тысячи километров от дома спустя 3,5 месяца. Об этом сообщает Daily Star.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ребенка на улице города Маастрихт в Нидерландах. Они попытались узнать, почему он один, однако мальчик говорил только на турецком языке. Ребенка отвели в магазин сладостей, а затем доставили в полицейское отделение, где его накормили и угостили мороженым.

В полиции сотрудник турецкого происхождения пообщался с мальчиком. Выяснилось, он и его родители пострадали по время февральского землетрясения в Турции. Ребенок добавил, что его родители до сих пор находятся на родине.

Мальчика передали социальным работникам, а затем доставили в приют. В настоящее время остается неизвестным, как он оказался в Нидерландах.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции шестого февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине.

Ранее сообщалось, что в Таиланде шестеро детей воссоединились с матерью, которая пропала без вести 30 лет назад. Женщина жила в храме, была тихой и ни с кем не разговаривала.

