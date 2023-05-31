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16:06, 31 мая 2023Из жизни

Толстый кот упал с шестого этажа, проломил стекло машины и не пострадал

Thaiger: в Таиланде толстый кот упал с шестого этажа на стекло машины и проломил его

Фото: yordanka caridad almaguer / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде толстый домашний кот выпал из окна шестого этажа, приземлился на стоящую внизу машину и не пострадал. Об этом сообщает Thaiger.

В половине восьмого утра 27 мая менеджер одного из жилых комплексов Бангкока позвонила местному жителю Апивату Тойотаке и сообщила, что на его машину упал кот. Сначала мужчина не понял, зачем его извещают о таком происшествии, но менеджер уточнила, что из-за большого веса кот проломил заднее стекло машины.

Виновником происшествия оказался питомец одного из жильцов по кличке Шифу. Как позже выяснилось, упитанное животное весит около восьми с половиной килограммов. Менеджер по имени Орраса рассказала, что услышала звук бьющегося стекла на улице, вышла из офиса и обнаружила повсюду осколки и испуганное животное в машине.

Тойотака заявил, что не держит зла на кота и его владельца, так как случившееся было несчастным случаем. Мужчина сам разместил фотографии с места происшествия в социальной сети.

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По всей видимости, кот упал с шестого этажа здания на третий, где была выступающая часть, а уже оттуда спрыгнул на машину. Именно поэтому животное практически избежало травм, лишившись только пары когтей. Несмотря на то что у Тойотаки нет претензий к хозяевам Шифу, им все-таки пришлось заплатить штраф в 1000 бат (около двух тысяч рублей), так как правила жилого комплекса запрещают держать в квартирах питомцев.

Ранее сообщалось о двух котах-клептоманах из Великобритании, которые воровали вещи у соседей и приносили их хозяйке. Среди украденного — дизайнерская обувь и дорогое белье.

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    Антонина Черташ
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