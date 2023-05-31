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19:53, 31 мая 2023Из жизни

Закончившийся бензин сделал мужчину богатым

UPI: житель США разбогател благодаря закончившемуся в автомобиле бензину

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Житель США сорвал джекпот в лотерею благодаря тому, что в его автомобиле закончилось топливо. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Майкл Шлеммер из города Корбин, штат Кентукки, едва добрался до магазина Convenient Food Mart, так как в его машине закончилось топливо. «У меня было 40 долларов (3,1 тысячи рублей). Я купил бензина на 20 долларов (1,5 тысячи рублей) и лотерейный билет», — рассказал он. Участие в розыгрыше обошлось в оставшиеся 20 долларов.

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Американец стер защитный слой и понял, что вынужденная остановка сделала его богатым человеком. «Я показал билет девушкам, которые его продали, и они чуть не потеряли сознание. Владельцы магазина тоже были там, и они оба улыбнулись», — сообщил мужчина.

Оказалось, что Шлеммер стал обладателем главного приза розыгрыша и разбогател на миллион долларов (79,9 миллиона рублей). Мужчина решил потратить часть выигрыша на покупку нового автомобиля, а остаток положить на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что 61-летняя жительница Таиланда выиграла в лотерею, последовав совету из сна. Ей приснился пожилой человек, который велел взять восемь яиц и рис и сделать подношение богам.

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    Алиса Дмитриева
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