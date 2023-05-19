Восемь яиц помогли женщине выиграть в лотерею

The Thaiger: в Таиланде женщина купила лотерейный билет с цифрами из сна и сорвала джекпот

61-летняя жительница Таиланда Самани Плукджай выиграла в лотерею, последовав совету из сна. Об этом сообщает The Thaiger.

Плукджай приснился пожилой человек, который велел взять восемь яиц и рис и сделать подношение богам. Он пообещал, что после этого женщине будет сопутствовать удача.

Плукджай решила, что сон подсказывает ей цифры. Пожилой человек, по ее мнению, символизировал девятку, а яйца похожи на нули, и при этом их восемь. Вместо того чтобы делать подношение богам, она купила лотерейные билеты с цифрами из сна и вскоре узнала, что сорвала джекпот. Ее выигрыш составил 12 миллионов бат (27,9 миллиона рублей).

Победительница собирается пожертвовать деньги на строительство храма, отдать часть денег детям и оплатить обучение пятерых внуков. Крупный приз также поможет ей расплатиться с долгами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилая женщина, живущая в трейлере, приняла участие в лотерее и выиграла роскошный дом. Женщина решила, что это лето вся ее семья проведет в новом доме, а уже позже она решит, что делать с выигранной недвижимостью.

