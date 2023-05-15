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20:07, 15 мая 2023Из жизни

Пожилая вдова выиграла в лотерею особняк стоимостью 450 миллионов рублей

Daily Mail: живущая в трейлере пожилая женщина выиграла в лотерею роскошный особняк

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Пожилая женщина из Эссекса, живущая в трейлере, приняла участие в лотерее и выиграла роскошный дом на корнуолльском побережье в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

74-летняя вдова из Англии Джун Смит заплатила 25 фунтов стерлингов за лотерейный билет и получила в качестве выигрыша особняк стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов (около 450 миллионов рублей). В ее новом доме три этажа и шесть спален, а из окон открывается вид на эстуарий Фоуи. Женщина также дополнительно выиграла 100 тысяч фунтов стерлингов (около 700 тысяч рублей).

Я собиралась просто посмотреть телевизор пятничным вечером, а потом внезапно узнала, что выиграла целый особняк. Я поверить в это не могла! Сначала я позвонила своим детям, а потом откупорила бутылку красного вина

Джун Смит

Смит уже получила ключи от новой недвижимости. От нее не потребуется никаких дополнительных выплат и оформления банковских и юридических документов — все комиссии и пошлины уже оплачены, а необходимые бумаги подписаны.

Победительница в лотерею вольна жить в доме, продать его или сдавать. Если она решит сдавать жилье в аренду, то сможет получать от 5 тысяч до 7 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно от постоянных арендаторов и до 14 тысяч фунтов в сезон отпусков в случае краткосрочной аренды от туристов.

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Раньше женщина жила вместе с семьей в трейлере и последний раз ездила в отпуск в Корнуолл. В 2022 году она овдовела после 43 лет брака. До рождения детей Джун Смит работала бухгалтером, а ее муж — дизайнером и архитектором. У Джун есть трое детей и шестеро внуков.

Женщина решила, что это лето вся ее семья проведет вместе в новом доме, а уже позже она решит, что делать с новой недвижимостью.

Новый дом Смит целиком обставлен мебелью и техникой, там есть кинотеатр, студия для йоги, несколько ванных комнат и панорамные окна с видом на воду.

Джун Смит выиграла дом в рамках лотереи Omaze Million Pound House Draw. Организаторы также сумели собрать около двух миллионов фунтов стерлингов для благотворительной организации.

Ранее сообщалось о 83-летней британке, которая выиграла в лотерею 500 тысяч фунтов (50,4 миллиона рублей). Женщина купила пентхаус в доме престарелых и оснастила его современной техникой.

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Антонина Черташ
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