Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:23, 17 апреля 2023Из жизни

Пожилая женщина сорвала джекпот и купила пентхаус в доме престарелых

Kent Live: пенсионерка сорвала джекпот и приобрела пентхаус в доме престарелых

Фото: James Robinson / The Mirror

Пожилая жительница графства Кент, Великобритания, сорвала джекпот в лотерею и купила в доме престарелых пентхаус, который оснастила самой современной техникой. Об этом сообщает Kent Live.

83-летняя Шейла Гарретт получила приз в 500 тысяч фунтов (50,4 миллиона рублей). Она рассказала, что танцевала от радости, когда узнала о выигрыше. Пенсионерка планировала приобрести бунгало, но изменила решение, узнав, что верхняя квартира комплекса для пожилых, в котором она жила, выставлена на продажу.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Женщина потратила более 60 тысяч фунтов (шесть миллионов рублей) на ремонт, и сделала квартиру светлой и просторной, также оснастив ее современной техникой. Гарретт сама выбирала все детали отделки квартиры.

Британка уверена, что в будущем снова сможет выиграть лотерею. Она рассказала, что после следующего выигрыша хочет приобрести пентхаус в Тампе, штат Флорида, и летать на частном самолете.

Гарретт призналась, что любит дорогие вещи с тех пор, как в молодости долгое время жила в США и работала туристическим гидом в казино. «Мне нравится смотреть на выражения лиц гостей, когда они впервые приходят ко мне. Мой дом уж точно не похож на дом среднестатистической бабушки, с фотографиями всех детей на стенах и загромождающими пространство украшениями», — похвасталась она. Женщина разместила фотографии семьи на заставке современного телевизора, который дублирует экран компьютера.

Недавно британка летала первым классом во Флориду, чтобы встретиться с друзьями и семьей.

Ранее сообщалось, что жительница города Шеффилд, Великобритания, получила крупный выигрыш в лотерею и решила потратить деньги на то, чтобы вернуть мужу любимое хобби. Мужчина увлекался разведением голубей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой
В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера
Shein обругали в сети за продажу шорт в виде трусов
США оценили приговор Кара-Мурзе
Обнаружен механизм развития болезни Альцгеймера
Двухметровая акула-нянька укусила туристку на Мальдивах и попала на видео
Собака покусала двух пытавшихся задержать ее хозяина российских полицейских
ЦБ предсказал ускорение инфляции в России
Волочкова пожаловалась на «подставу» на интервью с известной журналисткой
Известный театральный режиссер назвал отличительное качество москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.