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10:23, 31 мая 2023Из жизни

Мужчина вступился за своих кур, сразился с медведем врукопашную и выжил

Житель США отбился от напавшего на кур медведя

Фото: Bill Pennell / Unsplash

Житель города Ла-Гранд, штат Орегон, США, сразился врукопашную с медведем, которого накануне ранил из-за того, что он напал на кур. Об этом сообщает Управление рыбных ресурсов и охраны природы штата Орегон.

Крейг Ланкфорд из города Ла-Гранд вступился за домашних кур с оружием в руках, а на следующий день пошел на поиски раненого зверя. Вскоре он встретил медведя недалеко от своего участка. Мужчина снова выстрелил, но медведь напал на него.

В результате схватки Ланкфорду удалось отбиться от разъяренного животного и выжить, но он получил травмы рук и головы. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи заявили, что он вскоре полностью восстановится.

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Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли территорию, на которой находился раненый зверь, и снова открыли ее только после того, как опасность была устранена.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вашингтон подралась с черным медведем-барибалом и победила. Американка спаслась благодаря тому, что сумела изловчиться и ударила агрессивное животное по носу.

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    Алиса Дмитриева
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