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08:23, 31 мая 2023Мир

В США назвали Китай новым мировым лидером

Историк Хомский: Китай стал новым мировым лидером, начав теснить США на Ближнем Востоке

Фото: Pixabay

Американский историк и лингвист Ноам Хомский в интервью РИА Новости признал, что Китай стал новым мировым лидером. По его словам, доказательством этому является то, что Пекин начал теснить США на Ближнем Востоке.

«За последние несколько месяцев Саудовская Аравия присоединилась к [Шанхайской организации сотрудничества] ШОС, за ней последовал второй региональный тяжеловес — ОАЭ, которые уже стали хабом китайского морского "шелкового пути"», — заявил он.

Эксперт добавил, что в настоящее время Китай стремится выйти на ближневосточный рынок оружия. Он подчеркнул, что в течение 80 лет США управляли Ближним Востоком, однако теперь в данном регионе, как и в других, происходят значительные изменения, и Вашингтон теряет свои лидирующие позиции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за 30 лет его на работы на госслужбе он не видел, чтобы страны Запада, Европы и ведущие партнеры в Азии выработали настолько близкие за 30 лет позиции по Китаю. По его словам, никто из союзников не поддерживает экономическое отделение от Пекина, однако стремится к нейтрализации рисков.

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    Марина Совина
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