В ЛНР полиция задержала заработавшего 14,5 миллиона рублей «черного» банкира

В ЛНР полицейские задержали заработавшего 14,5 миллиона рублей «черного» банкира

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские задержали 42-летнего «черного» банкира, заработавшего более 14,5 миллиона рублей на нелегальном обналичивании денег и купле-продаже иностранной валюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по ЛНР.

По данным ведомства, подозреваемый работал у себя дома без документов и разрешений на банковскую деятельность. Во время обыска у него изъяли евро, доллары, гривны и рубли, а также телефоны, квитанции и карты.

В компьютере мужчины нашли информацию о переводах с криптовалютных счетов и счетов онлайн-банков. В отношении него возбудили дело.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали черных банкиров, обналичивших три миллиарда рублей.