ТАСС: из логотипа «Роскосмоса» уберут круг темно-синего цвета

«Роскосмос» планирует изменить собственный логотип. Об этом со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных актов сообщает ТАСС.

Агентство напоминает, что в настоящее время логотип госкорпорации представляет собой изображение красной стрелки, символизирующей ракету космического назначения, расположенную поверх серого эллипса, представляющего собой орбиту. Указанные элементы расположены на фоне в виде круга темно-синего цвета, который предлагается убрать.

В мае 2022 года «Роскосмос» временно поменял свой логотип, заменив его на красную звезду. Смена символа госкорпорации была сделана в память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки Вооруженных сил России на Украине.

В сентябре 2015 года госкорпорация назвала победителей конкурса «Восточный — наш космодром» в номинациях «Логотип» и «Слоган».