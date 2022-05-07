«Роскосмос» временно поменял логотип

«Роскосмос» временно изменил символику госкорпорации на красную звезду

«Роскосмос» временно поменял свой логотип. Соответствующее заявление появилось на сайте госкорпорации.

Согласно сообщению, организация изменила символику на красную звезду. «В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки наших Вооруженных сил на Украине "Роскосмос" временно меняет логотип госкорпорации на красную звезду — символ великих побед и достижений нашей страны», — сказано в тексте.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также прокомментировал смену символики. Он отметил, что она не соответствует тем вызовам, которые были брошены России. «Мы считаем, что красная звезда — это символ той борьбы, которую вел советский народ. Она была на Знамени Победы и должна быть на шевронах "Роскосмоса". Символика великой страны, духоподъемность, которая всегда была в символах нашей великой державы, должна сегодня работать на победу», — рассказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

Раннее в мае «Роскосмос» выпустил видеоролик, в котором под саундтрек из видеоигры Command & Conquer: Red Alert впервые признался в участии в российской военной программе. Из видео следует, что корпорация связана с производством межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат», баллистических ракет подводных лодок «Булава» и «Синева», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ракетных комплексов «Искандер».