Жители российского города записали обращение из-за напавших на женщину мигрантов

Жители Великого Новгорода пожаловались на пристающих к россиянкам студентов-мигрантов

Жители Великого Новгорода пожаловались на студентов-мигрантов Новгородского государственного университета (НГУ), которые угрожали россиянке. Видеообращение инициативной группы опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно порядка 30 россиян. Один из них рассказал, что уже некоторое время иностранцы, проживающие в студенческих общежитиях НГУ в районе Парковой улицы, доставляют проблемы местным жителям. По его словам, минувшей зимой двое граждан Таджикистана бросили в россиянку бутылку. Горожане нашли нападавших и заставили извиниться.

Кроме того, по словам местного жителя, в день записи обращения говорящие с акцентом студенты вуза оскорбили сидящих на лавочке девушку и ее друга из-за смеха. Стоящие на балконе общежития мужчины пообещали «выйти и разобраться» с россиянами. «Мы обращаемся к НГУ, в первую очередь. Если вы создаете здесь такой анклав, то будьте любезны, пожалуйста, соблюдайте правила проживания, уважительного отношения к местному населению. Особенно к девушкам, женщинам. И не заставляйте нас в 12 ночи проводить такие встречи», — сказал горожанин.

В беседе с изданием инициатор обращения к НГУ Сергей Зубарев сообщил, что с россиянами уже связалось руководство вуза и заверило, что в связи с обращением будут приняты меры. «Также работают ФСБ и отдел "Э" МВД, насколько я знаю», — заявил он.

В НГУ журналистам не смогли уточнить, какие меры примут в отношении иностранных студентов, но подчеркнули, что с ними была проведена встреча. Кроме того, собеседник издания подтвердил, что правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сотрудники полиции задержали несколько десятков мигрантов на футбольном поле у школы №384 на западе Москвы. Иностранцы устроили матч у столичного учебного заведения. Предположительно, на них пожаловались дети. Впоследствии стало известно, что мигранты угрожали несовершеннолетним и их родителям.