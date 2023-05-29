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23:33, 29 мая 2023Силовые структуры

Почти 50 мигрантов задержали в Москве за угрозы расправой детям

Почти 50 мигрантов задержали в Москве за угрозы расправой детям на футбольной площадке

Кадр: Telegram-канал Baza

Полиция задержала почти 50 мигрантов на западе Москвы, они прогоняли детей с футбольной площадки и угрожали им расправой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им, а также их родителям», — следует из сообщения.

49 иностранных граждан были задержаны в ходе «профилактических мероприятий», было составлено 26 протоколов по ряду статей Кодекса об административных нарушениях (КоАП), в том числе за мелкое хулиганство и неповиновение распоряжению сотрудников полиции, отметили в ведомстве.

В апреле глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал об увеличении числа уголовных дел по тяжким статьям против мигрантов. В 2022 году из поступивших 4729 сообщений о преступлениях иностранцев было возбуждено 4231 уголовное дело.

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    Марина Совина
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