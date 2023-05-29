Десятки мигрантов задержали на футбольном поле возле московской школы

Baza: полиция задержала несколько десятков мигрантов на футбольном поле у школы в Москве

Сотрудники полиции задержали несколько десятков мигрантов на футбольном поле у школы №384 на западе Москвы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Иностранцы устроили футбольный матч у столичного учебного заведения. Предположительно, на них пожаловались дети, которые сами хотели поиграть у стен школы.

После этого на матч к мигрантам нагрянули оперативники. Футболистов положили на землю, а позже выстроили гуськом и проводили в автозаки.

Как пишет MK.RU, все произошло в Можайском районе Москвы. Мигранты вели себя агрессивно, нецензурно выражались и оскорбляли жительниц, которые хотели пройти на футбольное поле с колясками.

В апреле сообщалось, что в Подмосковье пять мигрантов связали и избили предпринимателя из Китая и его знакомых. Злоумышленники выкрали телефоны, планшет, часы, сейф и скрылись на машине предпринимателя, где хранились три миллиона рублей.