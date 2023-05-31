Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 31 мая 2023Мир

Президент Хорватии раскритиковал приветствие «Слава Украине»

Президент Хорватии Миланович заявил о нацистском происхождении приветствия «Слава Украине»

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что приветствие «Слава Украине» является националистическим. Его слова приводит Хорватское радио и телевидение.

Хорватский лидер подчеркнул, что между запрещенным приветствием хорватских усташей-нацистов «За дом готовы!» и «Слава Украине» нет никакой разницы.

«Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев — сколько смогли», — раскритиковал приветствие Миланович.

Глава государства отметил, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, привыкли к подобным выражениям из-за собственной неграмотности.

Ранее Миланович заявил, что мысли о провале России на Украине являются безумными. Он также выступил против поставок любого летального оружия Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Ставшую причиной роста цен на газ в Европе утечку остановили
    Мужчина решил пересечь Атлантику на метровой лодке и сдался в первый день
    Врач перечислила опасные последствия укуса клеща
    Непристойные танцы с российским подростком попали на видео
    В ООН подтвердили контакты со сторонами продуктовой сделки по экспорту аммиака
    Для дачников предложили ввести новый налог
    У российской пенсионерки украли миллион рублей под видом снятия порчи со змеями
    Вышел трейлер шестого сезона «Черного зеркала» с Сальмой Хайек
    Врач перечислил снижающие риск развития слабоумия привычки
    Президент Хорватии раскритиковал приветствие «Слава Украине»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.