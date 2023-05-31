Президент Хорватии раскритиковал приветствие «Слава Украине»

Президент Хорватии Миланович заявил о нацистском происхождении приветствия «Слава Украине»

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что приветствие «Слава Украине» является националистическим. Его слова приводит Хорватское радио и телевидение.

Хорватский лидер подчеркнул, что между запрещенным приветствием хорватских усташей-нацистов «За дом готовы!» и «Слава Украине» нет никакой разницы.

«Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев — сколько смогли», — раскритиковал приветствие Миланович.

Глава государства отметил, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, привыкли к подобным выражениям из-за собственной неграмотности.

Ранее Миланович заявил, что мысли о провале России на Украине являются безумными. Он также выступил против поставок любого летального оружия Киеву.